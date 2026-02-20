Филолог объяснила, когда уместно говорить «кушать»

Слово «кушать» в литературной норме рекомендуется использовать как форму вежливого или ласкового приглашения к еде. Однако его значение может со временем измениться. Об этом РИА Новости сообщила заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Арина Жукова.
По ее словам, словари подчеркивают, что «кушать» не является нейтральным глаголом и не может свободно употребляться во всех ситуациях, в отличие от слова «есть». Чаще всего его используют в речи, обращенной к детям, либо в вежливых приглашениях за стол.
Филолог отметила, что у многих людей это слово связано с домашней атмосферой и заботой — образом матери или бабушки.
При этом сегодня глагол все чаще выходит за рамки традиционных речевых формул. Его употребляют не только в разговоре с детьми, но и между взрослыми, когда речь идет о детях или домашних животных. Кроме того, слово применяют в сочетаниях, связанных с приемом лекарств и биологически активных добавок.
По мнению Жуковой, в разговорной речи литературного языка «кушать» может со временем расширить сферу употребления и изменить свои стилистические особенности.
Читайте также: Изнасилование и убийство 13-летней девочки раскрыли благодаря ДНК на окурке.