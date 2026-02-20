Ричмонд
Пропавший в Амурской области частный вертолёт вылетел без разрешения

У пропавшего в Амурской области частного вертолёта не было разрешения на полет.

Источник: Комсомольская правда

Пропавший в Амурской области частный вертолёт вылетел без разрешения. Об этом рассказал «КП-Благовещенск» источник в правоохранительных органах.

«Разрешение на полет не было получено в Росавиации. Данные уточняются», — сказал собеседник.

Также известно, что, кроме пилота, на борту вертолёта были двое сотрудников правоохранительных органов, которые возвращались с оперативно-розыскных мероприятий. Пилот вертолёта не сообщал о каких-либо проблемах до того, как воздушное судно исчезло с радаров.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, вертолет пропал недалеко от населённого пункта Амаранка. Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области.

Вертолет 19 февраля вылетел с делянки. Воздушное судно направлялось в село Ромны и не прибыло вовремя на место назначения.