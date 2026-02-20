Омская прокуратура выявила более 1,5 тысячи нарушений прав участников СВО

В судебном порядке удалось добиться бесплатного питания в школах и освобождения от платы за детсады для 15 детей военнослужащих. Также по инициативе прокуратуры скорректировали региональное законодательство: теперь члены семьи погибшего бойца могут получить выплату, если она не была перечислена при заключении контракта.