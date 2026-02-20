Омская прокуратура выявила более 1,5 тысячи нарушений прав участников СВО

Прокуратура Омской области подвела итоги надзорной деятельности по соблюдению прав участников спецоперации и членов их семей. С момента начала СВО ведомство выявило 1,6 тысячи нарушений закона и внесло 1,2 тысячи актов реагирования.
Благодаря вмешательству прокуроров восстановлены права более 350 человек. Участникам СВО и их семьям выплатили свыше 30 миллионов рублей единовременных пособий, 42 бойца получили положенные средства реабилитации, а для ветеранов выделено финансирование на оборудование домов пандусами.
В судебном порядке удалось добиться бесплатного питания в школах и освобождения от платы за детсады для 15 детей военнослужащих. Также по инициативе прокуратуры скорректировали региональное законодательство: теперь члены семьи погибшего бойца могут получить выплату, если она не была перечислена при заключении контракта.
Кроме того, опротестовано и приведено в соответствие с законом почти 300 нормативных актов о мерах поддержки участников СВО.
Напомним, отделение СФР по Омской области предоставляет участникам СВО и их семьям более 20 видов поддержки: от пенсий и выплат до медицинской реабилитации.