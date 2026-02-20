Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура выявила более 1,5 тысячи нарушений прав участников СВО

Благодаря вмешательству прокуроров восстановлены права более 350 человек.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области подвела итоги надзорной деятельности по соблюдению прав участников спецоперации и членов их семей. С момента начала СВО ведомство выявило 1,6 тысячи нарушений закона и внесло 1,2 тысячи актов реагирования.

Благодаря вмешательству прокуроров восстановлены права более 350 человек. Участникам СВО и их семьям выплатили свыше 30 миллионов рублей единовременных пособий, 42 бойца получили положенные средства реабилитации, а для ветеранов выделено финансирование на оборудование домов пандусами.

В судебном порядке удалось добиться бесплатного питания в школах и освобождения от платы за детсады для 15 детей военнослужащих. Также по инициативе прокуратуры скорректировали региональное законодательство: теперь члены семьи погибшего бойца могут получить выплату, если она не была перечислена при заключении контракта.

Кроме того, опротестовано и приведено в соответствие с законом почти 300 нормативных актов о мерах поддержки участников СВО.

Напомним, отделение СФР по Омской области предоставляет участникам СВО и их семьям более 20 видов поддержки: от пенсий и выплат до медицинской реабилитации.