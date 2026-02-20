Трамп заявил, что поручит Пентагону опубликовать информацию об инопланетянах

Данное заявление Трамп сделал на фоне рассказов экс-президента Штатов Барака Обамы о том, что убежден в реальности внеземных цивилизаций, хотя лично никогда не видел инопланетян. Обама с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, вступив в должность.