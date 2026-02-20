Ричмонд
Трамп заявил, что поручит Пентагону опубликовать информацию об инопланетянах

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что поручит Пентагону опубликовать данные о внеземной жизни и НЛО.

Данное заявление Трамп сделал на фоне рассказов экс-президента Штатов Барака Обамы о том, что убежден в реальности внеземных цивилизаций, хотя лично никогда не видел инопланетян. Обама с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, вступив в должность.

— Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны (США Питу Хегсету, — прим. «ВМ») и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами, — написал глава Белого дома.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что американские граждане больше не верят в российскую угрозу, и поэтому власти США раздувают миф о существовании инопланетян. Так он прокомментировал заявления Обамы.

При этом ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что люди могут столкнуться с инопланетянами и внеземными цивилизациями в ходе изучения различных звездных систем.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
