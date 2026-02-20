Юная омичка возродила пионерию для Дома творчества

В честь 90-летия омского Городского Дворца детского (юношеского) творчества «Почта России» выпустила в обращение уникальный почтовый штемпель и праздничную открытку, отсылающую к истории Дворца творчества.
Примечательно, что автором работы, взятой за основу открытки (на фото ниже), стала юная омичка Татьяна Грицай, ученица Дворца творчества, ранее победившая в конкурсе «Картинки моего города». Для тематической иллюстрации школьница возродила пионерию: на открытке изображены две девушки в красных пионерских галстуках и с музыкальными инструментами в руках на фоне здания городского дворца творчества. Тираж открытки составил 1 700 экземпляров.
Открытка «90 лет Дворцу творчества» / Автор: Татьяна Грицай / Источник фото: пресс-служба «Почты России».
В пятницу, 20 февраля 2026 года, омичи смогут не только приобрести открытку, но и погасить ее или другое почтовое отправление юбилейным штемпелем (на фото ниже). Сделать это можно будет на Главпочтамте по улице Герцена, 1.
Как уточнили в пресс-службе «Почты России», презентация штемпеля пройдет сегодня в здании администрации Омска. Первыми оттиск штемпеля на специальных открытках, посвященных юбилею Дворца, поставят в том числе мэр Сергей Шелест, заслуженный учитель Российской Федерации и директор Дворца с 1990 по 2022 г. Нина Разумова, а также автор открытки «90 лет Дворцу творчества» Татьяна Грицай.