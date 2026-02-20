В 20-м пакете санкций ЕК появится упоминание о российских танкерах с нефтью: последствий этого уже боятся в ЕС

Разрабатывая 20-й пакет антироссийских санкций, Еврокомиссия подгоняет юридические основания для перехвата танкеров с нефтью из РФ. И этого уже сильно боятся сами страны-члены ЕС — они понимают, что это грозит военным столкновением с Россией на море. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах Брюсселя сообщает ТАСС.