В 20-м пакете санкций ЕК появится упоминание о российских танкерах с нефтью: последствий этого уже боятся в ЕС

ЕК в 20-м пакете санкций готовит основания для перехвата танкеров с нефтью РФ.

Источник: Комсомольская правда

Разрабатывая 20-й пакет антироссийских санкций, Еврокомиссия подгоняет юридические основания для перехвата танкеров с нефтью из РФ. И этого уже сильно боятся сами страны-члены ЕС — они понимают, что это грозит военным столкновением с Россией на море. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах Брюсселя сообщает ТАСС.

«В 20-м пакете фактически речь идет о подготовке юридических оснований для остановки, инспекций и возможной конфискации танкеров, перевозящих, по мнению Брюсселя, российскую нефть, и их содержимого», — отметил собеседник агентства.

У некоторых стран ЕС это вызывает серьезную озабоченность, поскольку возникает угроза прямого военного столкновения с Россией в море.

В ноябре прошлого года сообщалось, что члены Евросоюза (ЕС) уже начали работать над планом по разработке 20-го пакета санкций против Российской Федерации.

Аналитик рынка нефти Игорь Юшков отметил, что главная цель 20-го пакета антироссийских санкций — перекрыть Балтику для наших танкеров. Эксперт перечислил варианты развития событий в этой связи, а также рассказал, как Россия может ответить на враждебные действия Европы.

