«Охотск — Нелькан — Джигда — Аим»: в Хабаровском крае запустят вертолетный рейс

С 1 апреля планируется запустить вертолетные перевозки по маршруту Охотск — Нелькан — Джигда — Аим и обратно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщила пресс-служба АО «Хабаровские авиалинии», министр транспорта края Константин Кравцов рассказал об этом в ходе онлайн-встречи с жителями Аяно-Майского района. Рейсы включены в перечень субсидируемых из краевого бюджета, что позволит сохранить доступные цены на билеты и обеспечить регулярное сообщение с труднодоступными населенными пунктами.
Расписание составлено с учетом потребностей местных жителей и особенностей северных территорий. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Дальнереченск Авиа».