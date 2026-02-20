Овчинский: началось строительство дома по реновации в Головинском районе

На севере Москвы, в Головинском районе, начали возводить дом по реновации. Об этом рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
«Головинский район — лидер по количеству домов, участвующих в действующей программе реновации на севере Москвы. Жилой комплекс площадью почти 30 тысяч квадратных метров возводится по адресу: Смольная улица, земельный участок № 23. В двухсекционном доме будет 270 квартир, восемь из которых оборудуют для комфортного проживания маломобильных граждан. Его жилая площадь превысит 16 тысяч квадратных метров. Сейчас ведутся монолитные работы в подземной части здания», — цитирует Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Новостройка будет спроектирована с учетом принципа безбарьерной среды, что обеспечит максимальный комфорт для всех жителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Входные группы и вестибюли подъездов будут расположены на одном уровне с улицей, исключая лестницы и пороги.
В непосредственной близости от жилого комплекса находятся важные объекты городской инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения, а также крупный торгово-развлекательный центр. В шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта и станции метро «Водный стадион» и «Речной вокзал». Рядом с домом — два парка и канал имени Москвы с Химкинским водохранилищем.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что программа реновации выполнена более чем на четверть. Она была утверждена в августе 2017 года, затрагивает около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр поручил ускорить реализацию программы в два раза.
Строительство новых жилых комплексов ведется и в других районах Северного округа. В пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы сообщили о начале фасадных работ в ЖК в Войковском районе, который строится в рамках проекта комплексного развития территорий. Новый многосекционный дом будет возведен на ул. Адмирала Макарова, на месте бывшей промышленной зоны «Братцево». В первую очередь проекта, площадь которой составляет 136 тысяч кв. метров, войдут десять жилых зданий разной этажности и двухэтажный спортивно-оздоровительный комплекс с двадцатипятиметровым бассейном.