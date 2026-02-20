Овчинский: началось строительство дома по реновации в Головинском районе

Строительство новых жилых комплексов ведется и в других районах Северного округа. В пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы сообщили о начале фасадных работ в ЖК в Войковском районе, который строится в рамках проекта комплексного развития территорий. Новый многосекционный дом будет возведен на ул. Адмирала Макарова, на месте бывшей промышленной зоны «Братцево». В первую очередь проекта, площадь которой составляет 136 тысяч кв. метров, войдут десять жилых зданий разной этажности и двухэтажный спортивно-оздоровительный комплекс с двадцатипятиметровым бассейном.