Хакеры взламывают умные пылесосы: вот что они делают после

Россиянам следует внимательно относиться к оснащению своих «умных домов». Хакеры научились взламывать оборудование, в частности, умные пылесосы, и получать таким образом доступ ко всем устройствам в сети.
«Взлом умных пылесосов, а точнее их программного обеспечения, уже давно реальность», — сказал РИА Новости эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин.
Золотухин подчеркнул, что визуально определить, что устройство взломано, практически невозможно, так как оно продолжает исправно функционировать. Тем не менее киберпреступники получают возможность добраться до личной информации пользователя, чтобы использовать её для шантажа или манипуляции.
Ранее сообщалось, что средства на 1,2 млн счетах во французских банках оказались под угрозой из-за того, что персональные данные их владельцев были украдены хакером.
