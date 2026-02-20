Хакеры взламывают умные пылесосы: вот что они делают после

Золотухин подчеркнул, что визуально определить, что устройство взломано, практически невозможно, так как оно продолжает исправно функционировать. Тем не менее киберпреступники получают возможность добраться до личной информации пользователя, чтобы использовать её для шантажа или манипуляции.