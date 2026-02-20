Ричмонд
Мобильный туристический центр «Москва» открылся на ростовской набережной

С 18 по 22 февраля на ростовской набережной будет работать мобильный туристический центр «Москва».

Источник: Комсомольская правда

На ростовской набережной открылся мобильный туристический центр «Москва», который будет работать с 18 по 22 февраля. Центр предлагает гостям информацию о возможностях отдыха в столице и на Дону, а также знакомит с сервисом планирования путешествий RUSSPASS. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

Комитет по туризму Москвы организовал бизнес-миссию в Ростовской области для развития перекрестных туристических потоков. В ней участвовали туроператоры, отельеры, экскурсоводы и владельцы туристических объектов.

Донские специалисты рассказали о туристическом потенциале региона. Фото: Правительство РО.

Столичные представители представили проекты семейного отдыха и детские программы, особенно актуальные перед весенними школьными каникулами. Донские специалисты рассказали о туристическом потенциале региона.

— Сотрудничество крепнет, а московские коллеги делятся лучшими практиками гостеприимства — от историко-культурного наследия до современных форматов отдыха, — подчеркнула Заместитель министра экономического развития Ростовской области Ольга Попелнуха.

