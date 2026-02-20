Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будет сложно вернуться в Россию»: Петросян стыдно за шестое место на Олимпиаде

Спортсменка Аделия Петросян завершила выступление на Олимпиаде-2026, откатав произвольную программу после короткой, которая прошла ранее. Фигуристка заняла шестое место и призналась, что результат ее расстроил. По ее словам, после проката у нее были в основном негативные мысли, и ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.

Спортсменка Аделия Петросян завершила выступление на Олимпиаде-2026, откатав произвольную программу после короткой, которая прошла ранее. Фигуристка заняла шестое место и призналась, что результат ее расстроил. По ее словам, после проката у нее были в основном негативные мысли, и ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.

— Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката. И я понимаю, что сама в этом виновата, — поделилась спортсменка.

Петросян добавила, что пока не готова пересматривать свое выступление. Она объяснила, что после падения хотела собраться и довести программу до конца, чтобы сохранить позиции, хотя один из четверных прыжков выполнить не удалось.

Фигуристка уже смотрит вперед и надеется выступить на Олимпиаде 2030 года. По ее словам, нынешний старт станет важным опытом, а четырехлетний цикл позволит сохранить мотивацию и вернуться сильнее, передает ТАСС.

Фигуристка из Соединенных Штатов Алиса Лю завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Милане в женском одиночном катании. Она набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ.