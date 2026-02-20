«Будет сложно вернуться в Россию»: Петросян стыдно за шестое место на Олимпиаде

Спортсменка Аделия Петросян завершила выступление на Олимпиаде-2026, откатав произвольную программу после короткой, которая прошла ранее. Фигуристка заняла шестое место и призналась, что результат ее расстроил. По ее словам, после проката у нее были в основном негативные мысли, и ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.