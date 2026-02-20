Ричмонд
Рудской: Новой особенностью боев на СВО стали зоны сплошного огневого поражения

Зоны сплошного огневого поражения стали новой особенностью боев в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 20 февраля, рассказал генерал-полковник Сергей Рудской.

Он объяснил, что такие зоны представляют собой полосу перед передним краем, в которой украинские войска подлежат поражению за счет применения огневых средств и беспилотных систем.

— В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой, — уточнил Рудской в беседе с «Красной звездой».

По его словам, в подобных условиях Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно сосредоточить на линии боевого соприкосновения силы, достаточные для наступления.

До этого военный сообщил, что потери украинской армии в живой силе с начала спецоперации составили более 1,5 миллиона бойцов. При этом число мобилизуемых уменьшилось почти вдвое.

19 февраля Вооруженные силы России также нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.