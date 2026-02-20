МЧС Омской области перевело силы на усиленный режим работы до 24 февраля

Силы и средства Главного управления МЧС России по Омской области с 20 февраля переведены на усиленный режим несения службы до 24 февраля 2026 года. Такое решение принято в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период празднования Дня защитника Отечества и выходных дней.