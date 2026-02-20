МЧС Омской области перевело силы на усиленный режим работы до 24 февраля

Силы и средства Главного управления МЧС России по Омской области с 20 февраля переведены на усиленный режим несения службы до 24 февраля 2026 года. Такое решение принято в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период празднования Дня защитника Отечества и выходных дней.
По данным ведомства, в праздничные и выходные дни традиционно возрастает риск нештатных ситуаций. Наиболее распространены пожары, часто возникающие из-за нарушений правил эксплуатации отопительных и электрических приборов. Дополнительную угрозу представляют происшествия на водоемах, в том числе выход граждан на неокрепший лед, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в условиях зимней дороги.
МЧС России призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности: не перегружать электросети одновременным включением нескольких мощных приборов, не оставлять обогреватели и другую технику без присмотра. Особое внимание следует уделить контролю за досугом детей, особенно вблизи водоемов и проезжей части. Спасатели категорически не рекомендуют выходить и выезжать на лед водоемов, поскольку это представляет смертельную опасность даже при кажущейся прочности ледового покрова.
В период усиленного режима работы дежурные смены пожарно-спасательных гарнизонов, поисково-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб будут нести службу в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных расчетов. Это позволит сократить время реагирования на вызовы и обеспечить оперативную ликвидацию последствий возможных происшествий на территории Омской области.
