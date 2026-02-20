В Бодайбо вернули тепло во все многоквартирные дома в зоне ЧС

Утром 20 февраля 2026 года в Бодайбо восстановили теплоснабжение во всех многоквартирных домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Всего тепло вернули в 175 жилых домов. Среди них 56 многоквартирных, 69 блокированной застройки и 50 частных. Там живут 1560 человек, из них 362 ребенка. Подачу тепла в социальные объекты возобновили ранее.