Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бодайбо вернули тепло во все многоквартирные дома в зоне ЧС

24 февраля специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы питьевой воды в школах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 20 февраля 2026 года в Бодайбо восстановили теплоснабжение во всех многоквартирных домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Всего тепло вернули в 175 жилых домов. Среди них 56 многоквартирных, 69 блокированной застройки и 50 частных. Там живут 1560 человек, из них 362 ребенка. Подачу тепла в социальные объекты возобновили ранее.

За 19 февраля бригадам удалось вернуть тепло в 27 домов, где живут 117 человек, и проложить 390 метров сетей тепловодоснабжения. На 20 февраля в планах — подключить еще 21 дом на нескольких улицах, продолжить прокладку резервного водовода и теплотрассы, а также локально устранять порывы.

24 февраля специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы питьевой воды в школах, попавших в зону ЧС. После этого решат, когда возобновить занятия.

Фонд капремонта уже заключил контракт на восстановление 32 домов. Там обновят системы тепла, воды, канализации и электричества, отремонтируют подвалы и отмостки. Работы должны завершиться до начала следующего отопительного сезона.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 19 февраля 2026 года в Иркутске стало самым теплым за всю историю наблюдений.