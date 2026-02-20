В Бодайбо вернули тепло во все многоквартирные дома в зоне ЧС

Утром 20 февраля 2026 года в Бодайбо восстановили теплоснабжение во всех многоквартирных домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Всего тепло вернули в 175 жилых домов. Среди них 56 многоквартирных, 69 блокированной застройки и 50 частных. Там живут 1560 человек, из них 362 ребенка. Подачу тепла в социальные объекты возобновили ранее.
За 19 февраля бригадам удалось вернуть тепло в 27 домов, где живут 117 человек, и проложить 390 метров сетей тепловодоснабжения. На 20 февраля в планах — подключить еще 21 дом на нескольких улицах, продолжить прокладку резервного водовода и теплотрассы, а также локально устранять порывы.
24 февраля специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы питьевой воды в школах, попавших в зону ЧС. После этого решат, когда возобновить занятия.
Фонд капремонта уже заключил контракт на восстановление 32 домов. Там обновят системы тепла, воды, канализации и электричества, отремонтируют подвалы и отмостки. Работы должны завершиться до начала следующего отопительного сезона.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 19 февраля 2026 года в Иркутске стало самым теплым за всю историю наблюдений.