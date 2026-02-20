Минобр утвердил сроки проведения вступительной кампании в вузы

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения страны, соответствующее ведомственное постановление № 32 от 12 февраля официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом портал.
Основные даты вступительной кампании в государственных вузах на бюджет и платную форму обучения определены в период с 12 по 17 июля.
А вот подать документы на дневную (очную) форму по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда», а также по всем специальностям в Военной академии, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте погранслужбы, на военные факультеты и в военном институте без права юридического лица в учреждения высшего образования за счет бюджетных средств можно будет с 12 по 19 июля.
Сроки вступительной кампании на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля определены в период с 15 ноября по 5 декабря.
Поступление в Беларуси.
Белорусские выпускники сдадут первый централизованный экзамен 26 мая. В этот день им предстоит экзамен по физике, математике, химии, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), истории Беларуси в контексте всемирной истории, географии, обществоведению по выбору учащегося.
Второй ЦЭ — по белорусскому или русскому языку — пройдет 29 мая.
Что касается централизованного тестирования, то в 2026 году оно пройдет с 26 мая по 5 июня. Для некоторых школьных предметов определены две даты. В частности, 26 мая и 2 июня пройдут испытания по математике, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) и географии.
Обществоведение, химию, физику, историю Беларуси в контексте всемирной истории можно будет сдать 26 мая и 5 июня. Следующим станет ЦТ по белорусскому и русскому языкам — 29 мая.
Выдавать сертификаты ЦТ начнут с 1 июля.