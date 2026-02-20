Минобр утвердил сроки проведения вступительной кампании в вузы

А вот подать документы на дневную (очную) форму по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда», а также по всем специальностям в Военной академии, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте погранслужбы, на военные факультеты и в военном институте без права юридического лица в учреждения высшего образования за счет бюджетных средств можно будет с 12 по 19 июля.