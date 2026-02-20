Суд вновь отказался признать внебрачного сына Жириновского законным наследником

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн уже несколько лет добивается признания своих прав и претендует на часть наследства политика. На очередном судебном заседании его требования вновь не были удовлетворены: суд отказался признавать его законным наследником и отклонил апелляцию. Об этом сообщает Shot.
После смерти лидера ЛДПР между его детьми начались споры из-за имущества. Законный сын Игорь Лебедев, сменивший имя на Давид Гарсия, выставил на продажу недвижимость — квартиру в Москве и дом в Подмосковье. При этом в подмосковном особняке продолжает проживать Эйдельштейн, который утверждает, что при жизни поддерживал с отцом хорошие отношения.
Эйдельштейн прошел ДНК-экспертизу, подтвердившую родство с вероятностью 99,99 процента, и взял фамилию отца. Однако, несмотря на это, суд не признал за ним статус законного наследника, передает Telegram-канал.
Родственница политика Елена Листопадова в начале июля 2025 года подала апелляцию на решение суда, отказавшего в удовлетворении ее иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением.
Изначально суд встал на сторону двух сыновей Жириновского в споре о наследстве политика. Иск к мужчинам подали их тетки — племянницы Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова. Ранее Соколова заявляла, что один из сыновей Жириновского «вонзил нож в спину» отцу. Кроме того, это не первые разбирательства по поводу наследства бывшего лидера ЛДПР. В деталях этих скандалов разбиралась «Вечерняя Москва».