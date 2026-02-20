Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вновь отказался признать внебрачного сына Жириновского законным наследником

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн уже несколько лет добивается признания своих прав и претендует на часть наследства политика. На очередном судебном заседании его требования вновь не были удовлетворены: суд отказался признавать его законным наследником и отклонил апелляцию. Об этом сообщает Shot.

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн уже несколько лет добивается признания своих прав и претендует на часть наследства политика. На очередном судебном заседании его требования вновь не были удовлетворены: суд отказался признавать его законным наследником и отклонил апелляцию. Об этом сообщает Shot.

После смерти лидера ЛДПР между его детьми начались споры из-за имущества. Законный сын Игорь Лебедев, сменивший имя на Давид Гарсия, выставил на продажу недвижимость — квартиру в Москве и дом в Подмосковье. При этом в подмосковном особняке продолжает проживать Эйдельштейн, который утверждает, что при жизни поддерживал с отцом хорошие отношения.

Эйдельштейн прошел ДНК-экспертизу, подтвердившую родство с вероятностью 99,99 процента, и взял фамилию отца. Однако, несмотря на это, суд не признал за ним статус законного наследника, передает Telegram-канал.

Родственница политика Елена Листопадова в начале июля 2025 года подала апелляцию на решение суда, отказавшего в удовлетворении ее иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением.

Изначально суд встал на сторону двух сыновей Жириновского в споре о наследстве политика. Иск к мужчинам подали их тетки — племянницы Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова. Ранее Соколова заявляла, что один из сыновей Жириновского «вонзил нож в спину» отцу. Кроме того, это не первые разбирательства по поводу наследства бывшего лидера ЛДПР. В деталях этих скандалов разбиралась «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше