Масленица-2026 в Сухобузимском. Полная программа на 22 февраля

С 11:30 до 12:15, а также с 12:45 до 13:30 на нижней площадке фестиваля на берегу р. Сухой Бузим пройдут показательные выступления по хоккею с мячом и обучение этой игре от тренеров и учеников спортшколы. Название площадки «Хоккей в валенках» говорит о том, что будет весело.