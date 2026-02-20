Масленица-2026 в Сухобузимском. Полная программа на 22 февраля

Фестиваль народной культуры Сибирская Масленица в Сухобузимском 22 февраля 2026 пройдёт с широким размахом. Гостей ждут развлекательные мероприятия, вкусные угощения, ярмарка народных умельцев, мастер-классы и, конечно же, взятие снежного городка, за которым последует сожжение чучела Масленицы.
Программа Масленицы-2026 в Сухобузимском и карты мероприятий — в материале krsk.aif.ru. Сохраняйте и пересылайте друзьям!
Как доехать из Красноярска до Сухобузимского, где пройдёт Масленица-2026?
Варианта два. Первый — на личном транспорте по трассе Красноярск — Енисейск (так называемому Енисейскому тракту) по указателям. Второй — на рейсовом автобусе, уходящем с красноярского автовокзала.
Ориентиры в селе: ул. Ленина, 33, Дом Культуры, Краеведческий музей.
Водители могут припарковать автомобиль на ближайших улицах.
Программа Масленицы-2026 в Сухобузимском.
С 10:00 в Центральном парке, на улицах Ленина и Комсомольской откроются торговые ряды, районные подворья и трапезная, которые проработают до 16:00. Здесь можно будет угоститься фермерскими продуктами и разносолами, шашлыками, пловом и, конечно же, отведать главное блюдо Масленицы-2026 ароматные горячие блины. На ул. Ленина, где развернутся торговые ряды, гости смогут полюбоваться изделиями ремесленников и мастеров Красноярского края и приобрести на память сувенир.
В это же время, с 10:00 до 16:00, в Доме культуры по ул. Ленина, 33 пройдёт выставка мастеров декоративно-прикладного искусства из с. Сухобузимское.
В 11:00 по адресу ул. Ленина, 29 стартуют казачьи забавы: показательные выступления по рукопашному бою, фланкировке нагайкой, одной и двумя шашками. Гостей мероприятия научат играть в традиционные казачьи игры. Площадка будет работать до 13:45.
С 11:00 до 11:25, а также с 13:20 до 13:45 в Доме культуры по ул. Ленина, 33 образцовый ансамбль народной песни «Ластушки» покажет спектакль «Петрушкина Масленица». Сюжет весёлый и задорный: Марфушка угощает блинами друга Петрушку. Во время представления прозвучат традиционные масленичные песни и живая музыка.
Мастер-классы и потешные бои.
В 11:00 в Доме культуры по ул. Ленина, 33 начнутся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Здесь можно будет своими руками сделать обереги, браслет из бересты, научиться расписывать керамику и наносить изображение на сумку в технике ручная набойка на ткани. Желающим необходимо заранее подготовить наличные — некоторые мастер-классы предполагают оплату (от 150 до 300 рублей). Продлятся мероприятия по рукоделию до 13:30.
С 11:00 до 13:45 на ул. Ленина, 29 можно встретить передвижную звонницу, послушать музыку колоколов и даже поучаствовать в её исполнении.
В это же время и по тому же адресу гости Масленицы-2026 погрузятся в атмосферу Древней Руси: сражения на мечах, потешные бои, битвы дружин, хородовы и традиционные игры состоятся на Богатырской заставе.
С 11:00 до 16:00 для малышей в Центральном парке открыта уличная детская площадка, до 15:00 ребят будут катать на пони.
И концерт, и хоккей.
С 11:00 до 15:00 на нижней площадке фестиваля, находящейся в русле реки Сухой Бузим, любителей проехаться с ветерком ждут катания на санях и собачьих упряжках.
С 11:30 до 15:45 Центральная площадь по ул. Ленина, 33 превратится в большую концертную площадку. Зрителей порадуют известные в регионе артисты и коллективы, среди которых хореографический ансамбль «Молодость Енисея», хор «Енисеюшка», фолк-театр «Ладов день» и другие. На главной сцене также состоится дефиле участниц конкурса «Суриковская красавица», победительниц наградят в 13:00.
В 11:30 и 12:30 в Краеведческом музее по ул. Калинина, 9 «А» лекцию-дискуссию «Кокошник: вчера и сегодня» проведёт фольклорист и педагог Екатерина Горева.
С 11:40 до 13:10 в Доме культуры по ул. Ленина, 33 будут показывать российский мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света».
С 11:30 до 13:30 на малой сцене Центрального парка будет проходить игровая программа, в рамках которой сказочные персонажи Масленица и Скоморох научат правильно провожать Зиму и встречать Весну. Участников ждут состязания в переворачивании блинов, скачки на конях и забег в кастрюлях.
С 11:30 до 12:15, а также с 12:45 до 13:30 на нижней площадке фестиваля на берегу р. Сухой Бузим пройдут показательные выступления по хоккею с мячом и обучение этой игре от тренеров и учеников спортшколы. Название площадки «Хоккей в валенках» говорит о том, что будет весело.
Взятие снежного городка и сжигание чучела.
С 11:30 до 13:30 на нижнем ярусе Центральной площади по ул. Ленина, 33 состоятся игры у Потешного столба, в программе которых народные забавы для взрослых и детей, спортивные задания и розыгрыш билетов на культурные мероприятия.
С 12:00 до 13:00 на той же локации 15 отважных человек попробуют покорить потешный столб и выиграть ценные призы.
В 14:00 на берегу реки Сухой Бузим (на нижней площадке Масленицы-2026) начнётся самое эпичное событие фестиваля — взятие снежного городка. Гости увидят театрализованную реконструкцию старинной сибирской забавы 18−19 веков, всем известной по картине нашего земляка В. И. Сурикова.
В 14:40 там же сожгут чучело Масленицы и будут водить хоровод у стен снежного городка.
Практически весь день 22 февраля с 09:00 до 17:00 в Краеведческом музее по ул. Калинина, 9 «А» будут ждать посетителей, желающих познакомиться с настоящими предметами быта XIX — начала XX веков. Вход платный.
Также с 11:00 до 16:00 по тому же адресу будет работать пункт отбора на военную службу.