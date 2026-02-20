В Свердловском районе Красноярска стало на 18 брошенных машин меньше

«Очистка улиц от автохлама — одна из ключевых задач администрации. Только за прошлый год район избавился от 278 брошенных и разобранных на запчасти машин. Большую часть собственники вывезли сами, не дожидаясь штрафов и эвакуаторов. Это показатель того, что профилактика работает. Отмечу, что и жители стали активнее, почти все адреса, по которым эвакуировали машины, поступили через социальные сети с приложением фото», — рассказала Лилия Назмутдинова.