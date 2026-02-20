В Свердловском районе Красноярска стало на 18 брошенных машин меньше

В нынешнем году районная администрация совместно с подрядчиком вывезла 15 бесхозных автомобилей. Еще три транспортных средства были эвакуированы самими владельцами после получения предупреждений.
Первым на специализированную стоянку отправился ВАЗ-2106 с улицы Парашютной, 76. Жители проинформировали власти через телеграм-канал районной администрации. Этот автомобиль не только занимал место на муниципальной территории, но также мешал жителям района.
На территории микрорайона Пашенный два автомобиля — поломанная «Газель» и ветхий японский минивэн — долгое время служили хозяевам рекламными щитами. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников местной администрации, владельцы не предприняли никаких действий. Автомобили были эвакуированы на специализированную стоянку.
В случае непринятия мер по возврату своей техники в течение трехмесячного срока автомобили будут утилизированы. По словам руководителя администрации Свердловского района Лилии Назмутдиновой, в прошлом году было убрано 278 брошенных и разобранных на запчасти машин.
«Очистка улиц от автохлама — одна из ключевых задач администрации. Только за прошлый год район избавился от 278 брошенных и разобранных на запчасти машин. Большую часть собственники вывезли сами, не дожидаясь штрафов и эвакуаторов. Это показатель того, что профилактика работает. Отмечу, что и жители стали активнее, почти все адреса, по которым эвакуировали машины, поступили через социальные сети с приложением фото», — рассказала Лилия Назмутдинова.