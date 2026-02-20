Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прикамские колонии заполнены на 65%

Уровень заполняемости исправительных учреждений Пермского края составил 65%, рассказал начальник ГУФСИН по региону Леонид Мустайкин.

По его словам, из-за снижения количества заключенных были ликвидированы ИК-18 в Кунгуре и ИК-38 в Березниках. В структуре прикамского управления ФСИН сейчас 31 исправительной учреждение, в том числе шесть СИЗО. Господин Мустайкин также отметил, что количество несовершеннолетних, отбывающих наказание в регионе, снизилось на 20%. На сегодняшний день в Пермской воспитательной колонии находятся 105 осужденных из Прикамья и других регионов России. Численность контингента во «взрослых» исправительных учреждениях он не назвал.