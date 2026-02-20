DS: 74-летняя экстрасенс принцессы Дианы стала моделью на платформе OnlyFans

Британский экстрасенс Салли Морган, которая в начале 1990-х консультировала принцессу Диану, решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, сообщает Daily Star. По данным издания, 74-летняя Морган намерена развивать там собственный проект.
Она рассказала, что за последние годы потратила около 50 тысяч фунтов стерлингов на операции по снижению веса и удалению лишней кожи. По ее словам, на новой платформе она планирует делиться духовными советами, в том числе на тему отношений, а также публиковать откровенные фотографии и танцевальные видео.
Морган отметила, что опыт общения с миром духов якобы помог ей внутренне подготовиться к новой деятельности. Она заявила, что тема страсти и близости, по ее мнению, не исчезает даже после смерти.
Салли Морган считается одним из самых известных экстрасенсов Великобритании. Широкую известность ей принесла работа с принцессой Дианой после ее расставания с принцем Чарльзом, а позже к ней обращались и голливудские актеры, включая Роберта Де Ниро и Уму Турман, передает издание.
Ранее руководство начальной школы в городе Рай в английском графстве Сассекс уволило 61-летнюю учительницу Линди Корстон из-за ее страницы на OnlyFans.