Жительница Индии с топором дала отпор медведям и спасла мужа

Жительница Индии дала отпор медведю, который напал на ее мужа. Об этом пишет Kerala Kaumudi.
Инцидент произошел в штате Одиша. Малде Сорен и его жена Лили из деревни Милу отправились в лес, чтобы собрать листьев. По дороги они встретились сразу с шестью медведями.
Один из них напал на мужчину и начал терзать его, Сорен получил тяжелые травмы. Лили схватила топор и набросилась на хищника, из-за полученных ран зверь сбежал. Остальные медведи не стали нападать на людей.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, позже его перевели в специализированную клинику из-за серьезной травмы головы, уточняется в публикации.
До этого медведь насмерть задрал туриста в штате Арканзас. Причем буквально за два дня до этого мужчина сфотографировал животное и отправил снимок семье. Шериф округа Гленн Уилер отметил, что невозможно с полной уверенностью утверждать, что это был медведь, до получения результатов вскрытия. Тем не менее все признаки указывают именно на это.
В японском городе Китаками, расположенном в префектуре Иватэ, медведь пробрался в жилой дом и напал на пожилую женщину. Ранее в этом районе уже регистрировали как минимум девять случаев проникновения зверя в дома и сараи в поисках еды.