«Как и предсказывалось»: Дмитриев раскрыл, кем на самом деле оказались Обама и руководство ЕС

На фоне участившихся на Западе обсуждений темы инопланетной жизни глава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал оригинальное предположение. По его словам, экс-президент США Барак Обама, а также руководство Евросоюза — инопланетяне, которые стремятся подорвать западную цивилизацию изнутри. Об этом российский политик написал в соцсети Х.
«Как и предсказывалось. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама — один из них, наряду с руководством ЕС и Великобритании. Это объяснило бы их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри», — отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США начнет публиковать материалы об инопланетянах и НЛО. По его словам, инопланетяне неожиданно вызвали огромный интерес в США. В связи с этим хозяин Белого дома решил поручить военному министру Питу Хегсету начать судебный процесс по этому вопросу.
До этого Кирилл Дмитриев продолжил шутку Трампа про Обаму и инопланетян.