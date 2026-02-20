Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Как и предсказывалось»: Дмитриев раскрыл, кем на самом деле оказались Обама и руководство ЕС

Дмитриев: Обама, руководство ЕС и Британии могут оказаться инопланетянами.

Источник: Комсомольская правда

На фоне участившихся на Западе обсуждений темы инопланетной жизни глава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал оригинальное предположение. По его словам, экс-президент США Барак Обама, а также руководство Евросоюза — инопланетяне, которые стремятся подорвать западную цивилизацию изнутри. Об этом российский политик написал в соцсети Х.

«Как и предсказывалось. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама — один из них, наряду с руководством ЕС и Великобритании. Это объяснило бы их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США начнет публиковать материалы об инопланетянах и НЛО. По его словам, инопланетяне неожиданно вызвали огромный интерес в США. В связи с этим хозяин Белого дома решил поручить военному министру Питу Хегсету начать судебный процесс по этому вопросу.

До этого Кирилл Дмитриев продолжил шутку Трампа про Обаму и инопланетян.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше