В Перми скончался старейший сотрудник Ботанического сада ПГУ Виктор Яценко

Ботанический сад ПГУ сообщил об уходе из жизни 18 февраля старейшего сотрудника. На 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался кандидат биологических наук Яценко Виктор Матвеевич.
Виктор Матвеевич всю трудовую деятельность посвятил Пермскому государственному университету. С 1967 по 1973 год возглавлял Ботанический сад, затем продолжил научную работу доцентом на кафедре морфологии и систематики высших растений. Одновременно являлся научным руководителем сада. В последние годы он курировал дендрологическую коллекцию Ботанического сада.
Виктор Яценко является автором более 100 научных работ. Он внес весомый вклад в формирование современного представления об адаптивных свойствах древесных растений к антропогенному загрязнению окружающей среды. Виктор Матвеевич являлся автором генеральный плана развития загородной территории Ботанического сада в микрорайоне Голый Мыс в Перми.
Виктора Матвеевича отличали исключительная порядочность, интеллигентность, тактичность, трудолюбие и внимание к близким. Эти качества вызывали бесконечное уважение со стороны коллектива Ботанического сада. Авторитетное и взвешенное мнение коллеги всегда высоко ценилось и учитывалось в повседневной деятельности сада и его стратегических задачах.
Коллектив Ботанического сада им. Генкеля выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Учителе, друге и наставнике навсегда сохранится в сердцах друзей, коллег и близких.
Прощание состоится 20 февраля с 12:40 в храме Андрея Первозванного на ул. Старцева, 140а.