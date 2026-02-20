В Перми скончался старейший сотрудник Ботанического сада ПГУ Виктор Яценко

Виктора Матвеевича отличали исключительная порядочность, интеллигентность, тактичность, трудолюбие и внимание к близким. Эти качества вызывали бесконечное уважение со стороны коллектива Ботанического сада. Авторитетное и взвешенное мнение коллеги всегда высоко ценилось и учитывалось в повседневной деятельности сада и его стратегических задачах.