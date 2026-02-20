Ричмонд
Утром 20 февраля в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Экстренные службы объявили отбой беспилотной опасности в Ростове и области.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 20 февраля, жители Ростовской области получили SMS от РСЧС об отмене угрозы с беспилотников. Сообщение пришло около 7:15.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — говорилось в нем.

Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили воздушную атаку на регион. По словам губернатора Юрия Слюсаря, дроны были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах.

По предварительным данным, никто не пострадал, и на земле нет разрушений. Ситуация остается под контролем оперативных служб, данные продолжают уточняться.

Напомним, недавно в Ростове после полутора месяцев борьбы за жизнь в реанимации ушла из жизни 19-летняя Дарья Насридинова. Она пострадала при атаке беспилотника на Батайск 18 декабря прошлого года. До своего последнего дня она так и не узнала, что в ту страшную ночь погибла ее мама.

