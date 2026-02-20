Утром 20 февраля в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Напомним, недавно в Ростове после полутора месяцев борьбы за жизнь в реанимации ушла из жизни 19-летняя Дарья Насридинова. Она пострадала при атаке беспилотника на Батайск 18 декабря прошлого года. До своего последнего дня она так и не узнала, что в ту страшную ночь погибла ее мама.