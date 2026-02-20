Ричмонд
Шеф-повар Емельяненко назвал главную ошибку при подаче блинов

На масленицу стоит соблюдать старинные традиции и обычаи — а они четко обозначают, как надо подать и есть блины.

Источник: Аргументы и факты

У сервировки масленичного стола тоже есть свои правила. Шеф-повар Василий Емельяненко в разговоре с aif.ru отметил, что главная ошибка в подаче блинов — наличие на столе индивидуальных приборов, ножей и вилок. Это портит всю атмосферу праздника по мнению эксперта.

«Блины — это еда для рук и только так, — уточняет повар. — По старинным традициям ножи и вилки не нужны, давайте же им и следовать. На Руси блины всегда ели руками».

Приборы могут понадобиться исключительно для того, чтобы положить начинку или намазать икру, напоминает Емельяненко, и нет необходимости класть каждому персональный прибор за Масленичным столом.

Ранее врач-диетолог Залётова сказала, как сделать блины более полезными.