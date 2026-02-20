От 434 тысяч: квартиры должников из Башкирии пустят с молотка

Росимущество Башкирии объявило электронный аукцион по продаже арестованного имущества. Торги состоятся 19 марта на площадке «РТС-Тендер». Всего на продажу выставлено 35 лотов: квартиры, жилые дома, земельные участки и нежилые здания в разных районах республики. Заявки принимаются до 16 марта.
Среди лотов — квартиры в городах и районах Башкирии:
— Уфа, Кольцевая, 185/1 — площадь 50,7 кв. м, цена — 3 200 000 ₽;
— Уфа, Блюхера, 46/1 — 40,8 кв. м, 4 531 166 ₽;
— Уфимский район, с. Булгаково, бульвар Габдрахмана Кадырова, 22 — 35,6 кв. м, 1 936 000 ₽;
— Агидель, Студенческая, 14 — 96,4 кв. м, 5 376 000 ₽;
— Кумертау, Худайбердина, 7 — 58,6 кв. м, 2 504 000 ₽;
— Уфа, М. Губайдуллина, 10/1 — 58,1 кв. м, 5 500 000 ₽;
— Октябрьский, 34-й мкр, 16 — 75,4 кв. м, 3 816 000 ₽;
— Салават, Островского, 71а — 45,1 кв. м, 1 624 000 ₽;
— Альшеевский район, с. Тавричанка, Интернациональная, 3 — 31,1 кв. м, 433 600 ₽;
— Абзелиловский район, с. Красная Башкирия, Центральная, 18 — 54,3 кв. м, 1 700 000 ₽;
— Уфимский район, с. Михайловка, Сливовая, 4 — 41,6 кв. м, 3 460 787 ₽;
— Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, Султан-Галиева, 2 — 45,4 кв. м, 1 923 200 ₽;
— Сибай, проспект Горняков, 6/4 — 35,1 кв. м, 1 151 530,79 ₽;
— Ишимбай, Промысловая, 13, кв. 71 — 36,7 кв. м, 1 190 000 ₽;
— Уфимский район, д. Волково, мкр. Солнечный, 7 — 39,8 кв. м, 1 013 200 ₽;
— Стерлитамак, Радищева, 6 — 67 кв. м, 2 371 500 ₽;
— Нефтекамск, проспект Юбилейный, 28 — комната 11,1 кв. м, 476 000 ₽;
— Нефтекамск, Победы, 7 — 44,3 кв. м, 2 009 400 ₽;
— Нефтекамск, Дзержинского, 12 — 37,5 кв. м, 1 608 880 ₽;
— Стерлитамак, Дружбы, 40 — 42,4 кв. м, 1 659 200 ₽;
— Нефтекамск, проспект Комсомольский, 32А — 55,5 кв. м, 2 218 500 ₽;
— Нефтекамск, Дзержинского, 1/А — 36,3 кв. м, 901 000 ₽;
— Нефтекамск, Строителей, 59А — 62 кв. м, 2 828 120 ₽;
— Нефтекамск, Ленина, 32 — 42 кв. м, 1 715 856 ₽;
— Белебей, Интернациональная, 73 — 44,4 кв. м, 1 761 970,19 ₽;
— Уфа, Достоевского, 134 — 96,6 кв. м, 8 072 000 ₽;
— Уфа, Бакинская, 14 — 41,3 кв. м, 4 008 600 ₽
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.