Свердловская Госавтоинспекция будет проверять водителей на трезвость в праздники

Профилактическое мероприятие продлится в течение всех праздников и закончится 24 февраля. Сейчас автоинспекторы перешли на усиленный режим работы. Это обосновали тем, что в праздничные дни увеличивается не только число машин на дорогах, но и количество ДТП с участием пьяных водителей.