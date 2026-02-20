Свердловская Госавтоинспекция будет проверять водителей на трезвость в праздники

В Свердловской области с 20 февраля 2026 года стартовал рейд «Безопасная дорога», в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции будут массово останавливать автомобилистов на популярных туристических маршрутах и загородных трассах.
— Экипажи скрытого контроля будут работать на участках, где наиболее часто фиксируются нарушения. Автоинспекторы будут останавливать автомобили для проверки в формате массовых проверок. Особое внимание — пресечению фактов нетрезвого вождения, — пояснили в ведомстве.
Профилактическое мероприятие продлится в течение всех праздников и закончится 24 февраля. Сейчас автоинспекторы перешли на усиленный режим работы. Это обосновали тем, что в праздничные дни увеличивается не только число машин на дорогах, но и количество ДТП с участием пьяных водителей.