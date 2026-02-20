МАРТ Беларуси не согласен с минимальными суммами заказов в доставках еды

Министерство антимонопольного регулирования и торговли не согласилось с минимальными суммами заказов, установленными в доставках еды в Беларуси. Подробнее рассказали в пресс-службе МАРТ.
Белорусы обратились в МАРТ после чего начались проверки рынка доставки еды. В итоге был выявлен ряд нарушений со стороны некоторых субъектов.
Например, при оформлении доставки еды потребители не могли выбирать форму оплаты, так как в большинстве случаев оплата была возможна только в безналичной форме (платежной картой). Или же в каких-то случаях оплата могла быть только наличными. В некоторых случаях на сайте ресторана не было всей необходимой информации и устанавливались необоснованные ограничения в виде минимальной суммы заказа.
МАРТ сообщил, что нарушения нашли в работе таких популярных ресторанов фастфуда как Mak.by, KFC, Burger King, Garage, сервиса eda-dostavka.by.
— Всем субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, — констатировали в МАРТ.
