Хакеры начали взламывать умные пылесосы для доступа ко всем устройствам в доме

— Сегодня злоумышленники в поисках путей обогащения или достижения других своих целей пытаются проникнуть не только в наше сознание, манипулируя им, но и в наши дома, где кибербдительность пользователей ослабевает, — отметил Золотухин в беседе с РИА Новости.