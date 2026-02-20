Ричмонд
Хакеры начали взламывать умные пылесосы для доступа ко всем устройствам в доме

Хакеры начали взламывать умные пылесосы, чтобы получить доступ ко всем устройствам в доме. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин.

Эксперт отметил, что пылесос может выполнять свои обязанности даже когда его взломают. При этом целью мошенников могут быть личные данные пользователей и записи с камер, встроенных в технику.

Помимо этого, злоумышленники также могут получить доступ ко всем устройствам в Сети, подобрав пароль от Wi-Fi.

— Сегодня злоумышленники в поисках путей обогащения или достижения других своих целей пытаются проникнуть не только в наше сознание, манипулируя им, но и в наши дома, где кибербдительность пользователей ослабевает, — отметил Золотухин в беседе с РИА Новости.

Ранее хакеры, связанные с группировкой ShinyHunters, сообщили о краже данных 200 миллионов пользователей сайта для взрослых PornHub. Злоумышленники заявили, что в результате взлома они получили доступ к истории поиска и просмотров пользователей PornHub Premium.

До этого правоохранители задержали создателей вирусной программы «Мамонт». Они рассылали россиянам вредоносные файлы с подписью «Это ты на видео?», а затем получали доступ к их банковским картам. Жертвами таких мошенников стали более 300 человек. Как защититься от подобных вирусов — в материале «Вечерней Москвы».