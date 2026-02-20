За место у сцены на концерте Киркорова в Омске просят 19 тысяч рублей

Самые недорогие билеты можно приобрести на шести верхних секторах стадиона, с 213-го по 216-ый. Их цена варьируется от 3000 до 4500 рублей. Сектора со 111-го по 115-ый, которые располагаются чуть ниже, уже обойдутся в диапазоне от 5000 до 8500 рублей.