За место у сцены на концерте Киркорова в Омске просят 19 тысяч рублей

Самый дешёвый билет обойдётся в 3000 рублей.

Источник: Om1 Омск

Стало известно, сколько омичам придётся заплатить за билеты на концерт Филиппа Киркорова. Напомним, что народный артист России приедет в Омск в воскресенье, 31 мая. Выступление состоится на «G-Drive Арене».

Зрителям предлагают рассаживаться по широкой трибуне, а не на вираже, как это часто бывает на концертах других исполнителей.

Самые недорогие билеты можно приобрести на шести верхних секторах стадиона, с 213-го по 216-ый. Их цена варьируется от 3000 до 4500 рублей. Сектора со 111-го по 115-ый, которые располагаются чуть ниже, уже обойдутся в диапазоне от 5000 до 8500 рублей.

А что касается партера перед сценой, то чтобы оказаться здесь, необходимо заплатить за билет от 7500 до 19000 рублей.