В городах Иркутской области выявили превышение вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор опубликовал данные за январь 2026 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области на постоянной основе следят за качеством атмосферного воздуха. В январе 2026 года специалисты провели сотни исследований. В некоторых городах нашли превышения допустимых норм. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— В Ангарске три пробы показали превышение по взвешенным веществам. В Зиме в одной пробе превышены взвешенные вещества, в трех из четырех — черный углерод. В Шелехове в двух пробах из четырех нашли превышение бенз (а)пирена, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В Усолье-Сибирском, Свирске и Черемхово превышений не зарегистрировали. Все исследования проводит аккредитованная лаборатория на специальных постах в каждом городе. Данные помогают оценить риски для здоровья и разработать меры по снижению загрязнения.

