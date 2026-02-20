Mash: Актриса Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тысячи рублей за нарушения ПДД

Актриса Наталья Бочкарева за прошлый год получила порядка 50 штрафов за различные нарушения ПДД на своем Mercedes-Benz. Об этом в пятницу, 20 февраля, рассказали в Telegram-канале Mash.
Больше всего штрафов артистке пришло за превышение скорости — 37 эпизодов, за что пришлось платить почти 28 тысяч.
Кроме того, Бочкаревой приходили платежи за повторные превышения, неоплаченную парковку, проезд по платным дорогам, нарушения требований дорожных знаков и разметки.
С июня 2024 года за машиной актрисы числятся 96 квитанций на 116,5 тысячи рублей. Автомобилем по документам могут управлять двое: она и ее супруг Роман Гаврилов, уточнили в публикации.
До этого московский суд оштрафовал актрису Бочкареву за хулиганство. Теперь артистка должна выплатить одну тысячу рублей. Ранее она вступила в конфликт с соседкой по коттеджному поселку.
16 февраля Химкинский городской суд Московской области также оштрафовал экс-солиста группы Quest Pistols Ивана Криштофоренко на 200 тысяч рублей в связи с управлением машиной в состоянии опьянения.