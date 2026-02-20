Россиян предупредили об увеличении кибератак с «разблокировкой» сервисов

В России более чем на треть выросло число кибератак, в которых злоумышленники предлагают «ускорить» замедленные сервисы или «разблокировать» доступ к приложениям. По данным «Информзащиты», за январь-февраль 2026 года зафиксировано около 4800 таких случаев: на 38 процентов больше, чем годом ранее.