Россиян предупредили об увеличении кибератак с «разблокировкой» сервисов

В России более чем на треть выросло число кибератак, в которых злоумышленники предлагают «ускорить» замедленные сервисы или «разблокировать» доступ к приложениям. По данным «Информзащиты», за январь-февраль 2026 года зафиксировано около 4800 таких случаев: на 38 процентов больше, чем годом ранее.
На фоне перебоев в работе цифровых платформ пользователи чаще ищут обходные решения, чем пользуются мошенники. Они распространяют «специальные программы» через мессенджеры, электронную почту и соцсети, маскируя их под инструменты для восстановления доступа или увеличения скорости интернета.
В 62 процентах случаев вредоносное ПО скрывается в APK-файлах для Android, еще 24 процента атак связаны с фишинговыми сайтами. Иногда жертв дополнительно просят ввести данные банковской карты.
Эксперты отмечают рост числа атак на сотрудников компаний, использующих личные устройства для работы. Пользователям рекомендуют скачивать приложения только из официальных источников и не доверять сомнительным «техническим решениям», передает Lenta.ru.
Кроме того, мошенники, пытаясь нажиться на последствиях сильных снегопадов и острой нехватки снегоуборочной техники, стали размещать в соцсетях и мессенджерах объявления об услугах по вывозу и уборке снега.