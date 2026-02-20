Ричмонд
Из-за метели в Башкирии ограничили движение на трех дорогах

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трех дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил об ограничениях движения для грузового и пассажирского транспорта на трех участках региональных и межмуниципальных дорог. Мера начала действовать сегодня с 09:00.

Под ограничение попали:

— трасса Юлдыбаево — Акъяр — Сара с нулевого по 80 км (Зилаирский и Хайбуллинский районы);

— дорога Верхний Сарабиль — Кувандык с нулевого по 104 км (Зианчуринский район);

— трасса Сибай — Акъяр с 0 по 102 км (Баймакский и Хайбуллинский районы).

Причина — снег, сильный ветер, низовая метель и резкое ухудшение видимости. Ожидается, что движение восстановят к 21:00, но время окончания могут скорректировать в зависимости от погоды.