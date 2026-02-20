Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 20 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 20 февраля:

1. На Молдову снова идут гололед, туман и наледь: Когда из дома лучше не выходить — прогноз синоптиков.

2. В Кишиневе стая бродячих собак напала на девушку: Пострадавшую срочно доставили в больницу.

3. У правящей в Молдове партии ПАС есть свой Карфаген — Советский Союз: Он давно разрушен, но фантомные боли до сих пор не дают покоя нынешней власти.

4. Вся Молдова в стрессе и депрессии: Жители страны не могут спать по ночам, думая о заоблачных тарифах и ценах на продукты — в итоге народ подсаживается на антидепрессанты, которые сравнимы с наркотиками.

5. «Моё сердце на 2 метра под землёй»: В Молдове два года назад 14-летний Михай погиб под колесами автомобиля мэра Болдурешт, который скрылся с места преступления, оставив подростка умирать.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

