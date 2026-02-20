Куда сходить в выходные в Иркутске? Масленица, фестивали и многое другое

Спектакль «Парфюмер» — это история жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя. Из отверженного, никчёмного, серого уродца он превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, способного сотворить то, что не удавалось никому, — запах любви. Для воплощения своего замысла он готов пойти на самые страшные преступления, для достижения своих целей он губит не одну молодую и прекрасную жизнь. Неожиданная развязка произведения способна удивить.