Куда сходить в выходные в Иркутске? Масленица, фестивали и многое другое

Масленица, фестивали и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Концерт «MONA» (12+)
Певица и автор песен устроила первый большой тур, который затронет более 20 городов. Поклонники смогут услышать хиты из альбома «Дневник памяти» и новые треки.
Концерт состоится 21 февраля в 20.00 в концерт-холле (ex. Дикая лошадь).
Спектакль «Хулиган и… зритель» (16+)
Российский актер, звезда театра и кино Павел Деревянко в своей эксцентричной комедии «Хулиган и… зритель». Она сочетает элементы стендапа, театрального перформанса и разговора по душам.
Мероприятие состоится 21 февраля в 17.00 в ДК «Орбита».
Концерт «Юлия Тагильцева и Екатерина Сухова. Музыка под куполом звёзд» (12+)
Дуэт Юлии Тагильцевой и Екатерины Суховой, а также их инструментов — арфы и виолончели, сочетание которых создаст красивое звучание.
Концерт состоится 21 февраля в 20.00 в планетарии «Ноосфера».
Спектакль «Парфюмер» (16+)
Спектакль «Парфюмер» — это история жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя. Из отверженного, никчёмного, серого уродца он превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, способного сотворить то, что не удавалось никому, — запах любви. Для воплощения своего замысла он готов пойти на самые страшные преступления, для достижения своих целей он губит не одну молодую и прекрасную жизнь. Неожиданная развязка произведения способна удивить.
Спектакль состоится 22 февраля в 18.00 в ДК «Орбита».
Февральский филологический фестиваль (12+)
Международный день родного языка отметят в стенах университета. На встрече «Кофе и стихи» поэты прочтут свои произведения. Ведущие артисты ТЮЗа выступят с отрывком из спектакля «Мы бежали от заката» (16+). Любителям настольных игр представят увлекательную «ходилку» по сюжету «Капитанской дочки» (12+) и карточные викторины. В фойе развернётся книжная лавка с новинками этого года. Желающие расширить кругозор смогут посетить «Лекторий».
Фестиваль пройдет 22 февраля в 11.00 по адресу: ул. Ленина, 8.
Праздничная программа «Масленица» (6+)
Откроет мероприятие театрализованное представление по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» (0+). В программе — музыка и танцевальные номера, конкурсы и соревнования. Желающие смогут испытать себя в шуточных состязаниях: поедании блинов на скорость, перетягивании каната, конкурсе гиревиков «Богатырская сила».
Мероприятие состоится 22 февраля в 13.00 в дом-музее Волконских.
Мероприятия краеведческого музея ко Дню защитника Отечества (12+)
Посетители учреждения смогут узнать об истории Дня защитника Отечества, прослушать лекции «Военные автомобили разных стран в годы Великой Отечественной войны» и «Защитникам Отечества посвящается» и принять участие в мастер-классе по сборке-разборке оружия. Также все желающие смогут записаться на тематическое занятие с демонстрацией видеосюжетов «Мой верный друг», где посетителям представят сюжеты «Всегда рядом» и «Четвероногие солдаты», и посетить праздничное мероприятие «Есть такая профессия — родину защищать» на ледоколе «Ангара».
Мероприятие пройдет 23 февраля в 10.00 в Иркутском областном краеведческом музее им. Н. Н. Муравьева-Амурского (разные филиалы).
Спектакль «Женщины и война. Приказ — жить» (16+)
Это музыкально-литературная композиция по воспоминаниям женщин — ветеранов Великой Отечественной войны. Автор инсценировки — артистка Александра Бринько.
Спектакль пройдет 23 февраля в 14.00 в Иркутском областном театре юного зрителя им. А. Вампилова.