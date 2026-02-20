Пассажиров рейса «Иркутск-Усть-Кут» отвезут из Братска на автобусе

IrkutskMedia, 20 февраля. Пассажиров рейса «Иркутск — Усть-Кут», оказавшихся в Братске из-за непогоды, довезут до места назначения на автобусе. 68 пассажиров ожидали в аэровокзале, затем их отправили в гостиницу, так как вылет был перенесён на 11.00 20 февраля. Однако из-за того, что в Усть-Куте сохраняется неблагоприятная погода, рейс отменили.