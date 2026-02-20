Пассажиров рейса «Иркутск-Усть-Кут» отвезут из Братска на автобусе

IrkutskMedia, 20 февраля. Пассажиров рейса «Иркутск — Усть-Кут», оказавшихся в Братске из-за непогоды, довезут до места назначения на автобусе. 68 пассажиров ожидали в аэровокзале, затем их отправили в гостиницу, так как вылет был перенесён на 11.00 20 февраля. Однако из-за того, что в Усть-Куте сохраняется неблагоприятная погода, рейс отменили.
В аэропорту северной столицы Приангарья сообщили, что сейчас автобус везёт в Братск пассажиров, которые должны были вылететь вчера обратным рейсом из Усть-Кута в Иркутск. По прибытию они отправятся в областной центр на самолёте.
Напомним, что 19 февраля самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс по маршруту Иркутск — Усть-Кут, приземлился на запасном аэродроме в Братске. Судно ATR-72 с 68 пассажирами на борту вылетел из иркутского аэропорта в 14.00 по местному времени и по расписанию должен был вернуться в 18.10.