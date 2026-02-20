В Госдуме напомнили о новых правилах обучения студентов-медиков: когда вступят в силу изменения

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который обязывает студентов-медиков, поступивших на целевое обучение, отработать не менее трех лет в организации, выдавшей квоту. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
Это решение, отметил парламентарий, должно решить проблему дефицита кадров в регионах страны. Если студент откажется трудоустраиваться после обучения, он вернет расходы на обучение и заплатит штраф в двойном размере.
В медицинском учреждении выпускник будет работать под руководством наставника. Срок отработки составит три года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обязательной отработки для выпускников социально-значимых вузов по примеру медиков у студентов-педагогов не будет. По словам главы государства, в этом нет необходимости.
В Госдуме предложили министру труда Антону Котякову отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов. Обращение, которое есть в распоряжении РИА Новости, содержит инициативу вернуть право на пенсию по выслуге лет при 25 годах педагогического стажа и наличии высшей квалификационной категории.