В Госдуме напомнили о новых правилах обучения студентов-медиков: когда вступят в силу изменения

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который обязывает студентов-медиков, поступивших на целевое обучение, отработать не менее трех лет в организации, выдавшей квоту. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.