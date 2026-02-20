Ричмонд
Мэр Курска Маслов после критики Хинштейна вышел чистить город от снега

Глава администрации Курска Евгений Маслов после критики губернатора Александра Хинштейна сообщил, что лично участвовал в расчистке города от снега.

Глава администрации Курска Евгений Маслов, ранее подвергшийся критике со стороны губернатора Курской области Александра Хинштейна за неудовлетворительную уборку снега, сообщил, что лично вышел на улицы города для участия в ликвидации последствий сильного снегопада.

Ранее на оперативном заседании правительства региона губернатор резко раскритиковал работу городских властей по уборке снега и наледи. Он потребовал от Евгения Маслова конкретных мер и указал на необходимость изменить подход к взаимодействию с подрядными организациями.

Позднее глава города сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с коллегами помогал дорожным службам в расчистке города.

«Решили поддержать дорожников и помочь очистить остановки, подъездные пути к социальным объектам и тротуары. Возле поликлиники № 7 помогли немного дворнику расчистить территорию и порожки», — отметил Маслов.

Он сообщил, что были очищены остановки, расчищены подъезды к жилым домам и медицинскому учреждению.

«Итог хороший: помогли жителям и сами провели время с пользой. Работа выполнена!» — добавил мэр города.

Как сообщалось ранее, Хинштейн предложил продать почку подрядчику школы, где обрушился потолок.

