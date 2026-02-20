Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как провести 23 февраля в Уфе: подборка мест и идей

Понедельник, 23 февраля, будет третьим выходным днем подряд. Если еще не знаете, чем заняться в День защитника Отечества, ищите идеи в нашей подборке.

Средневековый праздник.

В «Арт-Квадрате» можно перенестись в древнюю Русь! С 13 до 18 часов: открытая кухня с блинами и сбитнем, лучный тир, бои на мягких мечах, монетная мастерская, фотозоны и игры. А в 14.00 и 16.00 пройдут показательные выступления средневековых воинов.

6+

Спортивный праздник «Мы вместе!» на стадионе «Динамо».

Программа приурочена к Году единства народов России и 10-летнему юбилею телеканала «Башкортостан-24». С 14.00 на льду стадиона развернется ярмарка с сувенирами, на сцене выступят артисты башкирской эстрады (народные артисты Назифа Кадырова, Рустам Гиззатуллин, Гульназ Мухамадиева и другие). Посетителей ждут конкурсы, викторины и сюрпризы.

16+

Фестиваль в мультимедийном парке «Россия — моя история».

С 21 по 23 февраля здесь пройдет патриотический фестиваль «Мужество». В эти дни можно посетить тематические экскурсии и квесты, а также посмотреть фильм «Звезды Великой Победы».

6+

Поход в стрелковый клуб.

Стрельба вызывает выброс адреналина и поэтому очень увлекает. Можно сходить разово и снять стресс, но кто знает, не станет ли это новым постоянным увлечением? В Уфе найдется тир под любой запрос — от пневматического до лучного.

Лыжный забег.

Отметить праздник по-спортивному — бесценно! Крупные старты «Дёмская тридцатка — 2026» состоятся в парке «Баланово». Здесь пройдут детские и взрослые соревнования, есть трассы для разного уровня подготовки. Нужно зарегистрироваться заранее. Каждый финишер — уже победитель!

6+

Солдатская кухня.

Собираем близких и идем на природу — готовить блюда по рецептам полевой кухни. Это может быть гречка с тушенкой, борщ по-фронтовому и чай с сухарями.

Выставка «Дальневосточный фронт: от войны к миру».

В Республиканском музее Боевой Славы с 8 декабря открыта экспозиция, посвященная советско-японской войне 1945 года. Сахалинский музей предоставил уникальные экспонаты, фото и документы из своего фонда. Также здесь выставлены экземпляры из Японии императорского периода.

6+

Бёрдвотчинг: наблюдаем за птицами и успокаиваем нервную систему.

Для этого буквально ничего не нужно: просто идем в парк или лес (а можно остаться в ближайшем тихом дворе) и наблюдаем за птицами. Это хобби, которое набирает популярность: птицы позитивно влияют на нервную систему. Исследования показывают, что люди становятся счастливее рядом с пернатыми. Отложить наушники и послушать щебет приближающейся весны — хороший план на выходной день.