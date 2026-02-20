Как провести 23 февраля в Уфе: подборка мест и идей

Средневековый праздник.
В «Арт-Квадрате» можно перенестись в древнюю Русь! С 13 до 18 часов: открытая кухня с блинами и сбитнем, лучный тир, бои на мягких мечах, монетная мастерская, фотозоны и игры. А в 14.00 и 16.00 пройдут показательные выступления средневековых воинов.
6+
Спортивный праздник «Мы вместе!» на стадионе «Динамо».
Программа приурочена к Году единства народов России и 10-летнему юбилею телеканала «Башкортостан-24». С 14.00 на льду стадиона развернется ярмарка с сувенирами, на сцене выступят артисты башкирской эстрады (народные артисты Назифа Кадырова, Рустам Гиззатуллин, Гульназ Мухамадиева и другие). Посетителей ждут конкурсы, викторины и сюрпризы.
16+
Фестиваль в мультимедийном парке «Россия — моя история».
С 21 по 23 февраля здесь пройдет патриотический фестиваль «Мужество». В эти дни можно посетить тематические экскурсии и квесты, а также посмотреть фильм «Звезды Великой Победы».
6+
Поход в стрелковый клуб.
Стрельба вызывает выброс адреналина и поэтому очень увлекает. Можно сходить разово и снять стресс, но кто знает, не станет ли это новым постоянным увлечением? В Уфе найдется тир под любой запрос — от пневматического до лучного.
Лыжный забег.
Отметить праздник по-спортивному — бесценно! Крупные старты «Дёмская тридцатка — 2026» состоятся в парке «Баланово». Здесь пройдут детские и взрослые соревнования, есть трассы для разного уровня подготовки. Нужно зарегистрироваться заранее. Каждый финишер — уже победитель!
6+
Солдатская кухня.
Собираем близких и идем на природу — готовить блюда по рецептам полевой кухни. Это может быть гречка с тушенкой, борщ по-фронтовому и чай с сухарями.
Выставка «Дальневосточный фронт: от войны к миру».
В Республиканском музее Боевой Славы с 8 декабря открыта экспозиция, посвященная советско-японской войне 1945 года. Сахалинский музей предоставил уникальные экспонаты, фото и документы из своего фонда. Также здесь выставлены экземпляры из Японии императорского периода.
6+
Бёрдвотчинг: наблюдаем за птицами и успокаиваем нервную систему.
Для этого буквально ничего не нужно: просто идем в парк или лес (а можно остаться в ближайшем тихом дворе) и наблюдаем за птицами. Это хобби, которое набирает популярность: птицы позитивно влияют на нервную систему. Исследования показывают, что люди становятся счастливее рядом с пернатыми. Отложить наушники и послушать щебет приближающейся весны — хороший план на выходной день.