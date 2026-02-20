Как провести 23 февраля в Уфе: подборка мест и идей

Для этого буквально ничего не нужно: просто идем в парк или лес (а можно остаться в ближайшем тихом дворе) и наблюдаем за птицами. Это хобби, которое набирает популярность: птицы позитивно влияют на нервную систему. Исследования показывают, что люди становятся счастливее рядом с пернатыми. Отложить наушники и послушать щебет приближающейся весны — хороший план на выходной день.