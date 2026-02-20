Разработана технология лазерной «настройки» материалов для интернета вещей

ТОМСК, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали лазерную технологию, которая позволяет создать два материала с разными свойствами из одной основы. Разработка пригодится при создании датчиков, сенсоров и антенн для биомедицины и интернета вещей, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ученые ТПУ предложили универсальную технологию обработки материала с помощью лазера, которая способна создать из одного образца два принципиально разных по функционалу материала — медный композит и гибрид меди с лазер индуцируемым графеном. Материалы, полученные методом политехников, прочные, гибкие, устойчивые к окислению и не требуют дополнительных защитных покрытий», — сказано в сообщении.
Лазерная обработка наноматериалов и селективное лазерное спекание — перспективные методы изготовления гибкой электроники: датчиков деформации и температуры, сенсоров и антенн для биомедицины и интернета вещей. С помощью нового метода в один шаг заготовку можно превратить либо в медь-полимерный композит с защитной оболочкой, либо в медьсодержащий лазерно-индуцированный графен на гибкой подложке из PET.
«Для придания материалу тех или иных свойств наша технология использует точно регулируемую мощность лазера и режим обработки наночастиц меди. Так, при умеренной мощности лазера наночастицы меди плавятся и инкапсулируются в полимер, образуя безоксидный медный композит с низким сопротивлением и большой устойчивостью к влажности и температуре. Повышение мощности лазера стимулирует образование гибрида, в котором наночастицы меди выступают катализаторами и помогают формировать лазерно-индуцируемый графен прямо в PET», — отметил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.
По словам профессора Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Шеремета, технология легко масштабируется: она позволяет обрабатывать как отдельные пиксели, так и большие области, что дает возможность настраивать свойства материалов для конкретных функций устройства.
Анализ показал, что материалы, обработанные по технологии ученых ТПУ, сохраняют стабильность после 100 циклов сгибов при влажности более 95% и температуре 70 в течение трех дней, а также при влажности более 95% и 40 в течение 10 дней. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.