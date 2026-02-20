Разработана технология лазерной «настройки» материалов для интернета вещей

«Для придания материалу тех или иных свойств наша технология использует точно регулируемую мощность лазера и режим обработки наночастиц меди. Так, при умеренной мощности лазера наночастицы меди плавятся и инкапсулируются в полимер, образуя безоксидный медный композит с низким сопротивлением и большой устойчивостью к влажности и температуре. Повышение мощности лазера стимулирует образование гибрида, в котором наночастицы меди выступают катализаторами и помогают формировать лазерно-индуцируемый графен прямо в PET», — отметил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.