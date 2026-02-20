Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Flightradar: неопознанный самолет из США пересек границу России

Неизвестный самолет из США вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью.

Источник: Аргументы и факты

Воздушное пространство Российской Федерации было пересечено неизвестным самолетом, вылетевшим с территории Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Данные указывают, что самолет модели Boeing 787 поднялся в воздух с авиабазы Эндрюс, расположенной вблизи Вашингтона, и на рассвете вошел в воздушное пространство России над территорией Мурманской области. Отслеживание его траектории было прекращено в районе города Котлас в Архангельской области.

Маршрут следования лайнера пролегал над Гренландией, а также через воздушное пространство Норвегии и Финляндии. Сведения о государственной принадлежности данного борта и о том, кто находился на его борту, в настоящее время отсутствуют.

Ранее сообщалось, что разведывательный дрон США появился над акваторией Чёрного моря.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше