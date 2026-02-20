Flightradar: неопознанный самолет из США пересек границу России

Воздушное пространство Российской Федерации было пересечено неизвестным самолетом, вылетевшим с территории Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.
Данные указывают, что самолет модели Boeing 787 поднялся в воздух с авиабазы Эндрюс, расположенной вблизи Вашингтона, и на рассвете вошел в воздушное пространство России над территорией Мурманской области. Отслеживание его траектории было прекращено в районе города Котлас в Архангельской области.
Маршрут следования лайнера пролегал над Гренландией, а также через воздушное пространство Норвегии и Финляндии. Сведения о государственной принадлежности данного борта и о том, кто находился на его борту, в настоящее время отсутствуют.
Ранее сообщалось, что разведывательный дрон США появился над акваторией Чёрного моря.