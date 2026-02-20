Ричмонд
24-летнего минусинца обвинили в ранении подростка ножом

В Красноярском крае 24-летний житель Минусинска пойдет под суд за причинение ножевого ранения 16-летнему знакомому.

Источник: РИА "Новости"

Преступление было совершено 16 января 2026 года. По версии следствия, злоумышленник и потерпевший встретились в магазине по улице Абаканская и между ними возник конфликт на почве давних разногласий.

«Находясь у входа в магазин, фигурант достал складной нож и нанес им несовершеннолетнему один удар в область левого бедра. Потерпевшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь», — рассказали в СК.

24-летнему минусинцу инкриминировали совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.