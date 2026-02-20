Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется оттепель

По словам синоптика, в ближайшие дни в большей части Центрального федерального округа температура воздуха будет находиться в пределах от −3 до −8 градусов. Чуть более прохладно будет местами в северо-восточной части ЦФО. На юге, например в Воронежской области, на границе с Ростовской областью температура поднимется до 0 градусов.