Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется оттепель

ТУЛА, 20 фев — РИА Новости. Продолжительный период теплых дней в Центральной России установится уже на следующей неделе, рассказал РИА Новости синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Где-то числа с 25 (февраля — ред.) начнется оттепель. Установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от 0 до +3 градусов даже в таких северных районах ЦФО, как Тверская, Ивановская, Ярославская области, не говоря уже о южных районах», — сказал собеседник агентства.
По словам синоптика, в ближайшие дни в большей части Центрального федерального округа температура воздуха будет находиться в пределах от −3 до −8 градусов. Чуть более прохладно будет местами в северо-восточной части ЦФО. На юге, например в Воронежской области, на границе с Ростовской областью температура поднимется до 0 градусов.