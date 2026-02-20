Первое видео на YouTube «Я в зоопарке» стало музейным экспонатом

Ролик под названием «Я в зоопарке» был опубликован 23 апреля 2005 года соучредителем YouTube Джавидом Каримом. На 19-секундной записи, сделанной в зоопарке Сан-Диего, автор в кадре у вольера со слонами произносит: «Самое классное в этих животных — это их очень, очень, очень длинные хоботы». За два десятилетия видео набрало 382 миллиона просмотров и 18 миллионов лайков.