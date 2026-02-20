Ричмонд
ГОСТ на бананы появится в России

ГОСТ на бананы впервые появится в России. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.

По данным источника, ГОСТ вступит в силу в марте.

Норматив коснется свежих фруктов, которые будут продаваться в магазинах. При ввозе на территорию России они будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости.

Так, фрукты должны быть только зеленого оттенка и дозревать уже на складах в России. В кисти предусмотрено не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Всего в ней должно быть минимум три банана, каждый длиной минимум 14 сантиметров.

По правилам фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок, передает агентство.

