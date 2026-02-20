ГОСТ на бананы появится в России

Так, фрукты должны быть только зеленого оттенка и дозревать уже на складах в России. В кисти предусмотрено не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Всего в ней должно быть минимум три банана, каждый длиной минимум 14 сантиметров.