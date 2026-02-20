Ричмонд
Плесень в еде и антисанитария: семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб

NBC: многодетную cемью россиян выпустили из центра для мигрантов в Техасе.

Источник: Комсомольская правда

Переехавшую в США многодетную семью из России освободили из центра содержания иммигрантов в штате Техас после четырех месяцев содержания под стражей. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как сообщается, Никита, Оксана и трое их детей находились в иммиграционном центре Диллей с октября 2025 года. Они жаловались на долгое ожидание лекарств, антисанитарию, плесень в еде и постоянный свет, мешающий спать.

Адвокат семьи Элора Мукерджи попросила об освобождении российской семьи по медицинским показаниям.

Изначально в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что семья находится под стражей до рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и получает медицинскую помощь, питание и образование. Однако семью все-таки освободили примерно через неделю после того, как адвокат написала письмо с просьбой об их освобождении по медицинским показаниям.

Напомним, сейчас в Техасе проводят рейды по поиску нелегальных мигрантов. Как заявлял президент США Дональд Трамп, массовая депортация мигрантов будет для него приоритетом, поскольку «нет другого выбора».

