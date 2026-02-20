Плесень в еде и антисанитария: семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб

Изначально в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что семья находится под стражей до рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и получает медицинскую помощь, питание и образование. Однако семью все-таки освободили примерно через неделю после того, как адвокат написала письмо с просьбой об их освобождении по медицинским показаниям.