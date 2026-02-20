Ричмонд
Звезда «СашиТани» Андрей Гайдулян перенес операцию

Известный актер сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян оказался в больнице.

Популярный актер сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян оказался в больнице.

В социальных сетях он опубликовал фотографию из больничной палаты, на которой видно, как он лежит в постели, а его нога забинтована. В руках у него два воздушных шарика, образующие цифру «71».

Актер рассказал, что ему пришлось долго уговаривать медсестер, чтобы те разрешили принести шарики в палату.

Ранее Андрей Гайдулян, известный по роли Саши Сергеева в сериале «Универ», разместил в соцсетях публикацию, в которой намекнул на возможное возвращение в проект.