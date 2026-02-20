Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Количество выпадающего снега в Москве, по прогнозам на середину XXI века, вряд ли уменьшится, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
«И на севере (России — ред.), и в Москве, если мы говорим про прогнозы на середину XXI века, конечно же, снег остается», — сказал Константинов, отвечая на вопрос, может ли стать меньше количество снега в Москве и на севере России в связи с глобальным потеплением.
Он подчеркнул, что отсутствие снежного покрова в Москве остается экзотикой: такое было всего раз, в 2020 году.