Повышена точность прогноза поведения генов для создания лекарственных клеток

Репрессиляторы, первый из которых был создан 25 лет назад, используются в области синтетической биологии, при помощи которой ученые создают уникальные биологические системы с заданными свойствами. Такая модель представляет собой замкнутую цепь из трех генов, комбинация которых в природе не встречается. Она помогает исследователям спрогнозировать поведение новых генетических систем еще до их создания. Авторы повысили точность этих прогнозов за счет учета новых факторов, влияющих на работу репрессилятора: времени производства белка и количества молекул в клетке.